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Боб Арум призвал Василия Ломаченко определиться с планами на карьеру

Боб Арум призвал Василия Ломаченко определиться с планами на карьеру
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум потребовал от действующего чемпиона мира по версии IBA украинца Василия Ломаченко определиться, будет ли он завершать карьеру или же продолжит свои выступления.

«Я до сих пор ничего от него не слышал. Он должен был дать ответ ещё в марте. Сейчас уже апрель, а я всё ещё ничего от него не слышал. Но я нажму на Эгиса (примечание редакции — менеджер Ломаченко) на следующей неделе, и мы посмотрим, что будет дальше. Я поговорю с Эгисом об этом», — приводит слова Арума The Ring.

Напомним, 10 мая в США состоится бой за временный пояс IBF между американцем Рэймондом Муратальей и россиянином Зауром Абдуллаевым. Победитель этого поединка должен будет провести бой с Ломаченко за полновесный титул, в противном случае единоличным обладателем пояса будет провозглашён победитель пары Мураталья — Абдуллаев.

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