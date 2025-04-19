Сауль Альварес назвал причины своего поражения от Дмитрия Бивола

Звёздный мексиканский боксёр, обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал о причинах своего поражения в бою против чемпиона WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола.

«В том бою у меня было всего 50% от моих способностей. Не было физических кондиций, потому что я не мог бегать из-за травмы. Я не мог бросать удар, не мог работать на лапах и проводить спарринги. Вы можете спросить у Алекса Гвоздика (один из спарринг-партнёров Альвареса перед боем с Биволом. — Прим. «Чемпионата»), он помогал мне готовиться к этому бою. Я целый месяц не спарринговал из-за своей руки», — приводит слова Альвареса The Ring.

Напомним, Альварес проиграл Биволу единогласным решением судей в мае 2022 года.