«Бокс — это тебе не игрушки». Хулио Сезар Чавес-младший обратился к Джейку Полу

Бывший чемпион мира в среднем весе 39-летний мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший обратился к популярному блогеру, а также профессиональному боксёру Джейку Полу перед их поединком, который намечен на 28 июня в Анахайме (США).

«Джейк Пол. Бокс — это не игрушки, а я не какой-то ютубер, боец UFC или старый избитый отставной боксёр. Я настоящий бывший чемпион мира по боксу, и 28 июня ты узнаешь, что такое драться в настоящем мексиканском стиле. Да здравствует Мексика», — приводит слова Чавеса MMA Junkie.

Напомним, предыдущий поединок Пола состоялся в ноябре 2024 года и там он одержал победу единогласным решением судей над легендарным 58-летним Майком Тайсоном.