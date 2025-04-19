Джейк Пол прокомментировал предстоящий бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим

Популярный американский блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол высказался по поводу анонсированного боя против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего, с которым он разделит ринг 28 июня в Анахайме (США).

«Пять лет назад я дебютировал на профессиональном ринге, проведя один любительский бой, и с тех пор каждый мой поединок был шагом к тому, чтобы стать чемпионом мира.

Недавно я победил самого опасного человека на планете, побив несколько рекордов, а теперь выйду против бывшего чемпиона мира с 54 победами, которого Канело одолел с трудом», — приводит слова Пола MMA Junkie.