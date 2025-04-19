Ренато Мойкано: Чендлера уже нельзя считать топовым бойцом

Бразильский экс-претендент на титул UFC в лёгком весе Ренато Мойкано считает, что экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер уже недостоин называться одним из топовых бойцов их весовой категории после поражения от Пэдди Пимблетта.

«Чендлера уже нельзя считать топовым бойцом. Он сейчас не побьёт никого из топ-15. Да, люди знают, что мне не нравится этот парень, но я говорю сейчас объективно. Я его уважаю как бойца, но он недостаточно хорош. Я знал, что Пимблетт разберёт его на части. Но меня удивило, что Майкл пытался бороться с Пэдди на старте боя. Чендлер заметно стареет, и ему уже тяжело держать высокий темп», — приводит слова Мойкано MMA Fighting.

Напомним, Чендлер свой последний бой проводил в апреле 2025 года на турнире UFC 314, где проиграл Пимблетту техническим нокаутом в третьем раунде. Это поражение стало для него уже пятым за последние шесть поединков.