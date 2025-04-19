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«Я не горю унификацией титулов». Кейшон Дэвис — о своих дальнейших планах на карьеру

«Я не горю унификацией титулов». Кейшон Дэвис — о своих дальнейших планах на карьеру
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Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Кейшон Дэвис заявил о том, что не торопится проводить объединительный бой и сейчас сосредоточен на предстоящей защите своего титула.

Я не горю унификацией титулов. Мне не стоит торопиться с этим. Я хочу дождаться результатов реванша между Дэвисом и Роучем, после чего уже проведу бой с победителем. Мне также интересен бой с Рэймондом Муратальей, и я считаю, что он уже чемпион по версии IBF. Поэтому, пока он перейдёт в статус полновесного чемпиона, я буду защищать свой титул. Сейчас мне стоит сосредоточиться на предстоящем бое 7 июня», — приводит слова Дэвиса Boxing Scene.

Напомним, Дэвис проведёт первую защиту своего титула 7 июня в Норфолке (США) против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса.

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