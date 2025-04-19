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Ислам Махачев отреагировал на победу Гаджи Рабаданова над Марком Диакези

Ислам Махачев отреагировал на победу Гаджи Рабаданова над Марком Диакези
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал комментарий под скриншотом трансляции поединка между Гаджи Рабадановым и Марком Диакези.

«Решает проблемы бессонницы за 30 секунд», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля в США состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 3, где в рамках четвертьфинальной стадии Гран-при легковесов Рабаданов одержал победу над Диакези чистым нокаутом в первом раунде. На это ему понадобилось всего 32 секунды.

Теперь Рабаданова ожидает полуфинальный бой в рамках Гран-при против американца Джей-Джея Уилсона, который состоится 27 июня в США.

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