Ислам Махачев отреагировал на победу Гаджи Рабаданова над Марком Диакези

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал комментарий под скриншотом трансляции поединка между Гаджи Рабадановым и Марком Диакези.

«Решает проблемы бессонницы за 30 секунд», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля в США состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 3, где в рамках четвертьфинальной стадии Гран-при легковесов Рабаданов одержал победу над Диакези чистым нокаутом в первом раунде. На это ему понадобилось всего 32 секунды.

Теперь Рабаданова ожидает полуфинальный бой в рамках Гран-при против американца Джей-Джея Уилсона, который состоится 27 июня в США.