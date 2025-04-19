Хамзат Чимаев показал свой тренировочный процесс

Непобеждённый российский средневес UFC Хамзат Чимаев продемонстрировал свой тренировочный процесс перед очередным поединком, который планирует провести в начале лета 2025 года.

Напомним, что Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в средней весовой категории Робертом Уиттакером. На текущий момент послужной список Чимаева состоит из 14-ти побед в 14-ти поединках, причём 12 из них одержаны досрочно.

Последние несколько лет Чимаев проводит исключительно по одному поединку в год, но в одном из своих интервью он отметил, что в 2025 году планирует провести как минимум два боя.