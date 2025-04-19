«Он меня убьёт». Евлоев — о потенциальном поединке с Махачевым

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев ответил, как относится к потенциальному поединку с действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Исламом Махачевым.

«Этот парень может убить меня. Ислам — мой старший брат, я бы никогда не стал с ним драться. Люди хотят видеть поединки высокого уровня. Однако когда бойцы дружат очень близко, когда они как братья, я не думаю, что это хорошая идея — заставлять их встречаться друг с другом», — приводит слова Евлоева аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).