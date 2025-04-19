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Макгрегор рассказал, что планирует сделать, если станет президентом Ирландии

Макгрегор рассказал, что планирует сделать, если станет президентом Ирландии
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор рассказал, что планирует сделать, если станет президентом Ирландии.

«Нам нужно сократить бездомность, строить жильё, замедлить поток нелегальной миграции, контролировать расходы. Нашей страной управляли неправильно, это очевидно для всех. Так что поворот будет, сдвиг будет. Я буду продолжать бороться за свою страну», — сказал Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале.

Напомним, президентские выборы в Ирландии состоятся в ноябре текущего года. На данный момент должность президента страны занимает 83-летний Майкл Хиггинс.

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