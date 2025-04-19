Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор раскритиковал нелегальных мигрантов в Ирландии.

«Попали в нашу страну нелегально? Уезжайте. Есть судимость? Уезжайте. Есть стремление влиться в культуру, найти работу и приносить пользу обществу? Добро пожаловать. Если нет, то уезжайте. А сейчас если ты приезжаешь, то получаешь преимущества перед ирландцами. Повестка сверху. Если я пройду, то перекрою этот кран, используя своё влияние», — сказал Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.