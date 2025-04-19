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Макгрегор: нельзя просто стать президентом Ирландии

Макгрегор: нельзя просто стать президентом Ирландии
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор считает, что ему будет нелегко принять участие в выборах президента Ирландии.

«Я не могу просто баллотироваться на пост президента Ирландии. Потому что есть условия, нужна поддержка четырёх советов графств, контролируемых правящими партиями, или 20 номинаций от членов Эрахтаса. Нельзя просто стать президентом. Какая эта демократия? Всё правильно, никакая», — сказал Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

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