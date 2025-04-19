Арман Царукян ответил, что произойдёт, если он окажется в одной комнате с Дэном Хукером

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян ответил, что произойдёт, если он окажется в одной комнате с топовым бойцом UFC новозеландцем Дэном Хукером.

«Когда мы окажемся с Дэном в одной комнате, он заткнётся и выслушает меня. Такие парни могут только писать в социальных сетях. Однако оказавшись один на один, они боятся [повторять то, что писали]», — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.