Пимблетт составил идеального бойца, не упомянув ни одного россиянина

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт составил идеального бойца в интервью на своём YouTube-канале.
Физическая мощь: Том Аспиналл.
Выносливость: Мераб Двалишвили.
Удары ногами/Лоу-кики: Эдсон Барбоза.
Бойцовский IQ: Джон Джонс.
Крепость челюсти: он сам.
Скорость: Том Аспиналл.
Навыки владения микрофоном: Конор Макгрегор.
Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.