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Топурия: не откажусь от боя с Макгрегором, но ему придётся переродиться, чтобы победить

Топурия: не откажусь от боя с Макгрегором, но ему придётся переродиться, чтобы победить
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия поделился мнением о потенциальном поединке с экс-обладателем титулов UFC в категориях до 66 кг и до 70 кг ирландцем Конором Макгрегором.

«Чтобы Макгрегор смог вернуться в спорт, это ему такой тяжёлый лагерь нужно будет провести… Хотя это зависит от того, кто будет соперником. Если перед ним буду стоять я, то ему придётся умереть и родиться заново [чтобы победить меня]. Что скажу, если мне дадут бой с Конором прямо сейчас? А почему бы и нет. Я не откажусь от такого предложения», — приводит слова Топурии аккаунт Chamionship Rounds в X (ранее Twitter).

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