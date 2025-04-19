Видео: дочери Александра Волкановски играют с его чемпионскими поясами

Ариана, Арли и Рейн, которые являются дочерями действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралийца Александра Волкановски, поиграли с чемпионскими поясами своего отца.

Напомним, Волкановски провёл последний бой на турнире UFC 314, который состоялся 14 апреля в Майами (штат Флорида, США). Его соперником стал представитель Бразилии Диего Лопес. На кону стоял титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой австралийского атлета единогласным решением судей.

Александру 36 лет. В качестве профессионала в смешанных единоборствах Великий дебютировал в 2012 году. В своём рекорде Волкановски имеет 27 побед и четыре поражения.