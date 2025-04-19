Сергей Павлович ответил, кто является его кумиром в ММА

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович ответил, кто является его кумиром в смешанных единоборствах.

— Ты, будучи борцом греко-римского стиля, на кого-то ориентировался, были ли у тебя перед глазами люди, на которых ты равнялся?

— Не помню, сколько лет мне было. У нас диски продавались на рынке, первые турниры UFC. Я домой пришёл, включил – мне так понравилось. И потом появился Фёдор Емельяненко. И всё. Я заразился, смотрел-смотрел [бои]. С того момента уже понимал, что хочу попасть в UFC, — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале Drozd Podcast.