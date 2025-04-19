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Павлович назвал причину своего поражения в бою с Аспиналлом

Павлович назвал причину своего поражения в бою с Аспиналлом
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Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович объяснил, почему потерпел поражение в бою с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом. Их поединок состоялся на турнире UFC 295 и завершился победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл (W)
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Том Аспиналл
Окончено
TKO
Сергей Павлович

«По Аспиналлу было видно, что они готовились на бой со мной давно, потому что под каждый удар, который выбрасывал, у него было противоядие – то есть изучили меня хорошо. И ещё моя ошибка была в том, что когда я попал по нему, то чувствовал запах крови, и подумал, что точно его правым достану. В итоге зарядился и пошёл шагать, хотя с ним работа другая нужна. Его нужно прессинговать, двигаться и поджимать к сетке, виснуть, чтобы он затекал, но я попал и почувствовал, что можно его снести. Потом раз, и уже спрашиваю [своих угловых]: «Я что, нокаутом проиграл?» — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале Drozd Podcast.

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