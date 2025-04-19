Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович объяснил, чувствовал ли он давление за рубежом из-за того, что является русским

Павлович объяснил, чувствовал ли он давление за рубежом из-за того, что является русским
Комментарии

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович раскрыл, чувствовал ли он давление из-за того, что является русским.

«Ни разу не замечал таких вещей. Может быть, спортивная жизнь другая. Но вообще, абсолютно никак. Всё как у обычных людей, всё нормально. Я даже скажу так: когда ты из России, везде знают, что из России все люди и спортсмены из особого сплава. Всегда относятся с уважением. Потому что наши предки зарекомендовали себя так, а мы уже пытаемся нести их славу на себе. Что это всегда такие стальные люди во всех аспектах — и морально подтянутые, и физически. В хорошем смысле железные люди» — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале Drozd Podcast.

Материалы по теме
Павлович назвал причину своего поражения в бою с Аспиналлом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android