Аспиналл дал однословную характеристику Махачеву, Усику, Волкову, Топурии и прочим

Временный обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл дал однословную характеристику нескольким бойцам UFC и боксёрам.
— Алекс Перейра?
— Опасный.
— Сириль Ган?
— Хороший.
— Александр Волков?
— Высокий.
— Жаилтон Алмейда?
— Грэпплер.
— Сергей Павлович?
— Опасный.
— Деррик Льюис?
— Мощный.
— Ислам Махачев?
— Лучший.
— Илия Топурия?
— Также лучший.
— Дрикус дю Плесси?
— Нескладный/неудобный.
— Хамзат Чимаев?
— Высокоуровневый.
— Тайсон Фьюри?
— Чемпион.
— Александр Усик?
— Лучший тяжеловес в мире прямо сейчас.
— Джон Джонс?
— Странный парень, — сказал Аспиналл в интервью порталу Eurosport.