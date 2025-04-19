Аспиналл дал однословную характеристику Махачеву, Усику, Волкову, Топурии и прочим

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Временный обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл дал однословную характеристику нескольким бойцам UFC и боксёрам.

— Алекс Перейра?

— Опасный.

— Сириль Ган?

— Хороший.

— Александр Волков?

— Высокий.

— Жаилтон Алмейда?

— Грэпплер.

— Сергей Павлович?

— Опасный.

— Деррик Льюис?

— Мощный.

— Ислам Махачев?

— Лучший.

— Илия Топурия?

— Также лучший.

— Дрикус дю Плесси?

— Нескладный/неудобный.

— Хамзат Чимаев?

— Высокоуровневый.

— Тайсон Фьюри?

— Чемпион.

— Александр Усик?

— Лучший тяжеловес в мире прямо сейчас.

— Джон Джонс?

— Странный парень, — сказал Аспиналл в интервью порталу Eurosport.