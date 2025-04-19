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Умар Нурмагомедов: Америка довольно однообразна

Умар Нурмагомедов: Америка довольно однообразна
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов поделился впечатлениями от Соединённых Штатов Америки.

«В целом Америка (имеется в виду США. — Прим. «Чемпионата») довольно однообразна. Практически все крупные магазины, фастфуды, кофейни и рестораны — сетевые, и их можно найти как в Сан-Франциско (Тихоокеанское побережье), так и в Майами (Атлантическое побережье). Города отличаются разве что архитектурой некоторых зданий. Почти всегда хорошие дороги, большие парки, тротуары для пешеходов, огромные парковки в центре города. Если нет большой площадки для парковки, то обязательно есть несколько многоэтажных парковочных зданий (чаще всего платные)», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

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