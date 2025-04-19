Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Биспинг ответил, правда ли Махачев будет лишён титула UFC за уклонение от боя с Топурией

Биспинг ответил, правда ли Махачев будет лишён титула UFC за уклонение от боя с Топурией
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг ответил, правда ли действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев будет лишён пояса за отказ драться с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Матчмейкеры UFC не будут вести безумные разговоры о лишении Махачева титула, потому что он великий чемпион, принимал бои на коротком уведомлении и является лучшим легковесом в истории смешанных единоборств. Этого просто не произойдёт», — приводит слова Биспинга аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Биспинг: Пимблетт положил конец титульным амбициям Чендлера. Пэдди станет чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android