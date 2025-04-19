Биспинг ответил, правда ли Махачев будет лишён титула UFC за уклонение от боя с Топурией

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг ответил, правда ли действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев будет лишён пояса за отказ драться с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Матчмейкеры UFC не будут вести безумные разговоры о лишении Махачева титула, потому что он великий чемпион, принимал бои на коротком уведомлении и является лучшим легковесом в истории смешанных единоборств. Этого просто не произойдёт», — приводит слова Биспинга аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).