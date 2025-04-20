Топурия ответил, с кем ему интереснее всего подраться в UFC. Это не Махачев и не Макгрегор

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия ответил, с кем ему интереснее всего подраться в североамериканском промоушене.

«Больше всего мне интересен бой с Пэдди [Пимблеттом]. Если UFC сможет организовать бой в Испании на «Сантьяго Бернабеу»… Дана Уайт не любит проводить турниры на стадионах, но это единственный стадион, у которого закрывается крыша. Мы его заполним», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

Илии Топурии 28 лет. Испано-грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.