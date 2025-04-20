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«Ужасающий». Джо Роган назвал сильнейшего нокаутёра в истории ММА

«Ужасающий». Джо Роган назвал сильнейшего нокаутёра в истории ММА
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Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган назвал сильнейшего нокаутёра в истории смешанных единоборств.

«Алекс Перейра — самый страшный кикбоксёр, который когда-либо выступал в этом виде спорта. Единственный парень, которому стоит только ударить тебя один раз, и ты покойник… Из всех парней, которых я когда-либо видел в бою, не думаю, что о ком-то могу сказать больше, чем об этом парне. В том числе и в кикбоксинге, во всём! У него больше силы, чем у кого-либо, кого я когда-либо видел…

За исключением Фрэнсиса Нганну, но его вес составляет 120 кг, и они дерутся в разных весовых категориях. Фрэнсис тоже может уложить любого, однако у него не тот уровень мастерства, что у Поатана… Этот чувак ужасающий, абсолютно ужасающий. Его сила была дарована ему богом», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

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