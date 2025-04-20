«Такие весогонки сокращают ему жизнь». Ветеран ММА высказался об Исламе Махачеве

Тим Уэлч, тренер экс-чемпиона UFC Шона О’Мэлли, пообщался с гостем своего подкаста Джо Риггсом, в активе которого 70 боёв в ММА, на тему желания российского чемпиона организации в лёгком весе Ислама Махачева сменить весовую категорию.

«Я слушал подкаст Рогана с Топурией, где Илия сказал, что не будет драться за звание претендента. И он намекнул, что ему пообещали титульный поединок.

Теперь Махачев ждёт боя Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена. Если Джек выиграет, то Ислам поднимется в полусредний вес. Он ростом под 180 см и весит в жизни под 90 кг! Ему наверняка ой как непросто даются весогонки», — сказал Уэлч.

«90 кг? И он дерётся в категории до 70 кг? Офигеть. Думаю, они даются ему не просто тяжело — они даже сокращают его жизнь. Даже если все сделать идеально — это серьёзный удар по организму», — ответил бывший Риггс.

На данный момент соперник Махачева неизвестен. Последний бой россиянин провёл с бразильцем Ренато Мойкано, финишировав его в первом раунде.

Ислам Махачев играет в баскетбол