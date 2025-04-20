Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Такие весогонки сокращают ему жизнь». Ветеран ММА высказался об Исламе Махачеве

«Такие весогонки сокращают ему жизнь». Ветеран ММА высказался об Исламе Махачеве
Аудио-версия:
Комментарии

Тим Уэлч, тренер экс-чемпиона UFC Шона О’Мэлли, пообщался с гостем своего подкаста Джо Риггсом, в активе которого 70 боёв в ММА, на тему желания российского чемпиона организации в лёгком весе Ислама Махачева сменить весовую категорию.

«Я слушал подкаст Рогана с Топурией, где Илия сказал, что не будет драться за звание претендента. И он намекнул, что ему пообещали титульный поединок.

Теперь Махачев ждёт боя Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена. Если Джек выиграет, то Ислам поднимется в полусредний вес. Он ростом под 180 см и весит в жизни под 90 кг! Ему наверняка ой как непросто даются весогонки», — сказал Уэлч.

«90 кг? И он дерётся в категории до 70 кг? Офигеть. Думаю, они даются ему не просто тяжело — они даже сокращают его жизнь. Даже если все сделать идеально — это серьёзный удар по организму», — ответил бывший Риггс.

На данный момент соперник Махачева неизвестен. Последний бой россиянин провёл с бразильцем Ренато Мойкано, финишировав его в первом раунде.

Ислам Махачев играет в баскетбол

Материалы по теме
«За его спиной вся Англия». Боя с Пимблеттом хочет даже тренер Махачева
«За его спиной вся Англия». Боя с Пимблеттом хочет даже тренер Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android