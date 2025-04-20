Сауль Альварес: хочу снова стать абсолютным чемпионом мира

Звёздный мексиканский боксёр, обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе, чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль Альварес высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Уильямом Скаллом.

«Я всегда серьёзно настраиваюсь на соперников. Я выкладываюсь на тренировках на сто процентов. Я знаю, что мой соперник техничен, у него огромный опыт в любительском боксе. Я хочу снова стать абсолютным чемпионом. Сейчас для меня это удачный бой», — приводит слова Сауля Альвареса The Ring.

Напомним, следующий бой Альвареса состоится 3 мая в Саудовской Аравии, где он сразится с чемпионом IBF кубинцем Уильямом Скаллом и может стать двукратным абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.