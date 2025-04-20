Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия указал на то, что его дисквалификацию официально отменили именно на Пасху

Райан Гарсия указал на то, что его дисквалификацию официально отменили именно на Пасху
Комментарии

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия объявил о том, что его допинг-дисквалификация официально отменена.

«Вау, моя дисквалификация официально отменена на Пасху, это суперкруто. Вся слава Иисусу», — написал Гарсия в социальной сети Х (ранее Twitter).

Гарсия свой последний бой провёл в апреле 2024 года. Тогда он победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни судейским решением, но позднее результат этого поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста Гарсии.

2 мая в Нью-Йорке Гарсия вместе с соотечественником Роландо Ромеро проведёт бой, который станет соглавным.

Материалы по теме
Роландо Ромеро и Райан Гарсия обменялись резкими комментариями перед боем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android