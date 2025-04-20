Райан Гарсия указал на то, что его дисквалификацию официально отменили именно на Пасху

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия объявил о том, что его допинг-дисквалификация официально отменена.

«Вау, моя дисквалификация официально отменена на Пасху, это суперкруто. Вся слава Иисусу», — написал Гарсия в социальной сети Х (ранее Twitter).

Гарсия свой последний бой провёл в апреле 2024 года. Тогда он победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни судейским решением, но позднее результат этого поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста Гарсии.

2 мая в Нью-Йорке Гарсия вместе с соотечественником Роландо Ромеро проведёт бой, который станет соглавным.