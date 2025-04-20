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Инсайдер: поединок дю Плесси — Чимаев не может состояться из-за травмы

Инсайдер: поединок дю Плесси — Чимаев не может состояться из-за травмы
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Журналист и инсайдер Кевин Айоле заявил, что поединок между непобеждённым российским бойцом Хамзатом Чимаевым и чемпионом в среднем весе UFC Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 317 не состоится.

«Я слышал, что Дрикус дю Плесси травмирован, и, хотя подтверждения этому пока нет, если это правда, то бой между дю Плесси и Хамзатом Чимаевым на UFC 317 не может стать хедлайнером», — приводит слова Айоле издание Sportskeeda.

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в средней весовой категории Робертом Уиттакером. На текущий момент послужной список Чимаева состоит из 14 побед в 14 поединках, причём 12 из них одержаны досрочно.

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