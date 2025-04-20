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Оливейра считает, что Перейра может нокаутировать Анкалаева в реванше

Оливейра считает, что Перейра может нокаутировать Анкалаева в реванше
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра считает, что у Алекса Перейры отличные шансы вернуть себе титул в реванше с Магомедом Анкалаевым.

«У Перейры есть все шансы, чтобы вернуть себе пояс. Он хорошо провёл бой, отбился от всех попыток перевода в партер. Он отличный боец, у него хорошая команда, которая сможет учесть все минусы при подготовке к реваншу. Они смогут придумать, как дать Алексу наилучший шанс на победу нокаутом», — приводит слова Оливейры PVT.

Напомним, первый поединок между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в марте 2025 года на турнире UFC 313 и тогда победу единогласным решением судей одержал Анкалаев.

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