Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

WrestleMania 41 — результаты первого дня

WrestleMania 41: результаты первого дня крупнейшего реслинг-шоу
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 20 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, на арене «Эллиджент Стэдиум» состоялся первый день ежегодного и крупнейшего турнира популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием WrestleMania. В 2025-м проходит 41-я WrestleMania. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первой ночи, которую посетило 61 467 человек.

WrestleMania 41. Результаты первого дня:

1. Джей Усо победил Гюнтера и стал новым чемпионом в тяжёлом весе.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

2. «Новый день» (Кофи Кингстон и Ксавье Вудз) выиграли у «Вор Райдерс» (Эрик и Ивар) и стали новыми командными чемпионами Raw.
3. Джейд Каргилл одержала победу в поединке с Наоми.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

4. Джейкоб Фату победил Эл Эй Найта и стал новым чемпионом США.
5. Эль Гранде Американо победил Рея Феникса.
6. Тиффани Стрэттон защитила титул чемпионки SmackDown в поединке с Шарлотт Флэр (дочерью легендарного Рика Флэра).
7. Сет Роллинс победил в поединке против Романа Рейнса и против СМ Панка. Менеджер Пол Хейман предал сначала Панка, в углу которого находился, а затем и Рейнса.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

С кардом второго дня можно ознакомиться по ссылке ниже.

Материалы по теме
WrestleMania 41: кард шоу, время начала трансляций
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android