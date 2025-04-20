WrestleMania 41: результаты первого дня крупнейшего реслинг-шоу

В ночь на 20 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, на арене «Эллиджент Стэдиум» состоялся первый день ежегодного и крупнейшего турнира популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием WrestleMania. В 2025-м проходит 41-я WrestleMania. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первой ночи, которую посетило 61 467 человек.

WrestleMania 41. Результаты первого дня:

1. Джей Усо победил Гюнтера и стал новым чемпионом в тяжёлом весе.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

2. «Новый день» (Кофи Кингстон и Ксавье Вудз) выиграли у «Вор Райдерс» (Эрик и Ивар) и стали новыми командными чемпионами Raw.

3. Джейд Каргилл одержала победу в поединке с Наоми.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

4. Джейкоб Фату победил Эл Эй Найта и стал новым чемпионом США.

5. Эль Гранде Американо победил Рея Феникса.

6. Тиффани Стрэттон защитила титул чемпионки SmackDown в поединке с Шарлотт Флэр (дочерью легендарного Рика Флэра).

7. Сет Роллинс победил в поединке против Романа Рейнса и против СМ Панка. Менеджер Пол Хейман предал сначала Панка, в углу которого находился, а затем и Рейнса.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

С кардом второго дня можно ознакомиться по ссылке ниже.