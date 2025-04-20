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Порье: хочу покинуть спорт в полном порядке

Порье: хочу покинуть спорт в полном порядке
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Сейчас я полностью уверен и согласен со своим решением. Впереди меня ждёт мой последний бой. Я хочу покинуть спорт в полном порядке, чтобы иметь возможность работать экспертом, быть здоровым для дочери и будущих детей. Просто я понял, что моё время пришло», — приводит слова Дастина Порье MMAJunkie.

Напомним, Порье не выступал с июля 2024 года, когда на UFC 302 проиграл удушающим приёмом в пятом раунде действующему чемпиону россиянину Исламу Махачеву.

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