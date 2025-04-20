Президент UFC Дана Уайт был освистан фанатами на крупнейшем реслинг-шоу WrestleMania

55-летний Дана Уайт, являющийся президентом Ultimate Fighting Championship (UFC), посетил крупнейшее реслинг-шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) WrestleMania, которое в 2025 году проходит в Лас-Вегасе, штат Невада, и был освистан фанатами.

Фото: Кадр из трансляции

Уайта дважды показали в трансляции — в начале и в середине шоу. В первый раз реакция зрителей была сдержанной, а при втором показе фанаты освистали президента UFC.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, WWE и UFC являются частью TKO Group Holdings.

WrestleMania 41 проходит в два дня на арене «Эллиджент Стэдиум». В первый день шоу посетило 61 467 человек. С его результатами можно ознакомиться ниже.