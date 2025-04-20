Журналист: в Лас-Вегасе вложили миллионы в UFC 317. Им нужен бой уровня Джонс — Аспиналл

Журналист и инсайдер Кевин Айоле высказался о главном поединке крупного номерного турнира UFC 317, который состоится 28 июня.

«Управление по делам конвенций и посетителей Лас-Вегаса (LVCVA) вложило миллионы в UFC, чтобы превратить Международную неделю боёв в мегасобытие, и она стала одной из визитных карточек года. Им нужен превосходный хедлайнер, такой, как титульный бой в супертяжёлом весе между чемпионом Джоном Джонсом и временным чемпионом Томом Аспиналлом.

Но если Джонс не будет готов к бою в июне, то этот бой, скорее всего, перенесётся в Нью-Йорк в ноябре. Итак, Махачев будет нужен в Лас-Вегасе в июне», — приводит слова Айоле издание Sportskeeda.