Маддалена хочет провести защиту титула в полусреднем весе против Махачева

Претендент на титул UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена заявил, что готов провести первую защиту титула в поединке с российским бойцом, чемпионом лиги в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Было бы здорово подраться с Исламом. Это была бы отличная история — месть за Волка. Посмотрим, всё возможно. Пройдём Белала, а затем, думаю, возможности появятся сами», — приводит слова Мадаллены Grin Reapers.

Напомним, титульный поединок между действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе Белалом Мухаммадом и Маддаленой состоится 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

Мухаммад завоевал свой титул в июле 2024 года, когда победил единогласным решением судей экс-чемпиона в этом весе Леона Эдвардса, и теперь проведёт свою первую защиту пояса.

Маддалена идёт на победной серии из семи поединков под эгидой UFC, а в целом не знает поражений на протяжении 17 боёв на протяжении последних девяти лет.