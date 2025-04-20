Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Маддалена хочет провести защиту титула в полусреднем весе против Махачева

Маддалена хочет провести защиту титула в полусреднем весе против Махачева
Аудио-версия:
Комментарии

Претендент на титул UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена заявил, что готов провести первую защиту титула в поединке с российским бойцом, чемпионом лиги в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Было бы здорово подраться с Исламом. Это была бы отличная история — месть за Волка. Посмотрим, всё возможно. Пройдём Белала, а затем, думаю, возможности появятся сами», — приводит слова Мадаллены Grin Reapers.

Напомним, титульный поединок между действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе Белалом Мухаммадом и Маддаленой состоится 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

Мухаммад завоевал свой титул в июле 2024 года, когда победил единогласным решением судей экс-чемпиона в этом весе Леона Эдвардса, и теперь проведёт свою первую защиту пояса.

Маддалена идёт на победной серии из семи поединков под эгидой UFC, а в целом не знает поражений на протяжении 17 боёв на протяжении последних девяти лет.

Материалы по теме
«За его спиной вся Англия». Боя с Пимблеттом хочет даже тренер Махачева
«За его спиной вся Англия». Боя с Пимблеттом хочет даже тренер Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android