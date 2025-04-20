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Чемпион UFC Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов провели сборы в горах

Чемпион UFC Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов провели сборы в горах
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Чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев в социальных сетях опубликовал фотографии со сборов, которые он провёл в горах. Вместе с обладателем титула лёгкого дивизиона в сборах принял участие представитель PFL Усман Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

«Две недели сборов в суровых горах Цумадинского района», — подписал фотоснимки Ислам.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильцем Ренато Мойкано и в четвёртый раз защитил свой титул. После этого поединка победная серия Ислама состоит из 15 боёв за последние почти 10 лет.

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