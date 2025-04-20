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Крупнейший инвестор бокса и экс-чемпион UFC появились на WWE WrestleMania 41

Крупнейший инвестор бокса и экс-чемпион UFC появились на WWE WrestleMania 41
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх и бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья появились на крупнейшем шоу популярного реслинг-промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) WrestleMania 41, которая проходит в эти выходные в Лас-Вегасе, штат Невада.

Фото: Кадр из трансляции

После того как Адесанью показали в кадре, зрители радостно встретили его.

Фото: Кадр из трансляции

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Адесанья проиграл техническим нокаутом пятому номеру рейтинга Нассурдину Имавову.

На шоу WrestleMania 41 появился и президент UFC Дана Уайт, которого фанаты были не рады увидеть.

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