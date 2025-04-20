Бой Усмана и Бакли может возглавить турнир UFC Fight Night 257 — Combat Casuals

Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман может провести поединок с Хоакином Бакли. Об этом сообщает Combat Casuals в социальных сетях.

Ожидается, что этот поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 257, который состоится в Атланте 14 июня.

Напомним, последний поединок Усман провёл в октябре 2023 года на турнире UFC 294. Тогда его соперником был чеченец Хамзат Чимаев. Бой завершился победой Борза решением большинства судей.

В последнем поединке, который состоялся 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63, Бакли победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде.