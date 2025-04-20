Экс-чемпион UFC ответил, кто является лучшим бойцом прямо сейчас и лучшим на микрофоне

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг сказал, что действующий обладатель титула в лёгком весе Ислам Махачев является лучшим бойцом промоушена в данный момент.

— Кто является лучший бойцом UFC прямо сейчас?

— Ислам Махачев.

— Кто лучший из бойцов на микрофоне за всю историю?

— Праймовый Конор Макгрегор, — приводит слова Биспинга аккаунт UFC on TNT Sports в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильцем Ренато Мойкано и в четвёртый раз защитил свой титул. После этого поединка победная серия Ислама состоит из 15 боёв за последние почти 10 лет.