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Имам Хатаев сразится с Давидом Моррелем 12 июля в США

Имам Хатаев сразится с Давидом Моррелем 12 июля в США
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Непобеждённый российский полутяжеловес Имам Хатаев проведёт поединок 12 июля в Нью-Йорке (США) в андеркарде чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Шакура Стивенсона и Уильяма Сепеды. Соперником Хатаева станет бывший обладатель регулярного титула WBA Давид Моррель. Об этом сообщил известный инсайдер мира профессионального бокса Майк Коппинджер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее было анонсировано, что Хатаев свой следующий бой проведёт 5 июня в Канаде против неопределённого соперника, и этот поединок по-прежнему санкционирован, и, возможно, россиянин перед встречей с Моррелем проведёт ещё один промежуточный бой.

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