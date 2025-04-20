Александр Медведев: у «Зенита» появился официальный боксёр — Дмитрий Бивол

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев обратился к болельщикам накануне автограф-сессии с действующим обладателем титулов WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, которая состоялась 20 апреля перед домашним матчем санкт-петербургской команды с подмосковными «Химками».

«Сегодня у футбольного клуба «Зенит» появился официальный боксёр — это суперчемпион мира Дмитрий Бивол. В ходе своей карьеры Дмитрий выиграл 12 боёв нокаутом. Пусть все наши соперники знают — теперь у нас есть тот, кто сможет нас защитить!» — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

Стоит отметить, что буквально несколькими днями ранее Бивол также побывал на кубковом матче «Зенита» с «Ростовом» (2:0), где совершил символический удар по мячу перед стартовым свистком.