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Александр Медведев: у «Зенита» появился официальный боксёр — Дмитрий Бивол

Александр Медведев: у «Зенита» появился официальный боксёр — Дмитрий Бивол
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Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев обратился к болельщикам накануне автограф-сессии с действующим обладателем титулов WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, которая состоялась 20 апреля перед домашним матчем санкт-петербургской команды с подмосковными «Химками».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

«Сегодня у футбольного клуба «Зенит» появился официальный боксёр — это суперчемпион мира Дмитрий Бивол. В ходе своей карьеры Дмитрий выиграл 12 боёв нокаутом. Пусть все наши соперники знают — теперь у нас есть тот, кто сможет нас защитить!» — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

Стоит отметить, что буквально несколькими днями ранее Бивол также побывал на кубковом матче «Зенита» с «Ростовом» (2:0), где совершил символический удар по мячу перед стартовым свистком.

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