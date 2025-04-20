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Дэн Иге и Патрисио Фрейре планируют бой на UFC 317

Дэн Иге и Патрисио Фрейре планируют бой на UFC 317
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Экс-чемпион Bellator, который теперь выступает в UFC, Патрисио Фрейре и один из рейтинговых бойцов полулёгкого дивизиона UFC Дэн Иге договариваются о поединке на турнире UFC 317, который пройдёт в июне в рамках Международной бойцовской недели. Об этом сообщает MMA Fighting.

Дэн Иге: Питбуль – абсолютная легенда. Он не в рейтинге после поражения от Родригеса, но он отличный соперник для следующего поединка. Это будет война.

Патрисио Фрейре: Сделаем это, брат! Давай подерёмся на Международной бойцовской неделе, UFC 317.

Напомним, Иге свой последний бой проводил в апреле 2025 года на турнире UFC 314, где победил техническим нокаутом во втором раунде Шона Вудсона. Что касается Фрейре, то он в рамках того же турнира неудачно дебютировал в UFC, проиграв единогласным решением судей Яиру Родригесу.

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