Фанаты критикуют анонсированный бой Джейка Пола с Хулио Сезаром Чавесом-младшим

Фанаты боевых искусств массово раскритиковали анонсированный боксёрский поединок популярного блогера Джейка Пола против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего в социальных сетях Пола.

Предлагаем вашему вниманию несколько из этих комментариев:

«Никто за это не заплатит. Но у Джейка Пола, видимо, просто нет выбора».

«Удачи Джейку конкурировать с Международной боевой неделей UFC в эту дату. Этот поединок обречён на провал».

«Этот парень всегда утверждает, что ищет серьёзный вызов, и потом после долгих вызовов Энтони Джошуа на бой подерётся с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, прикольно».

Напомним, бой между Полом и Чавесом состоится 28 июня в Анахайме (США).