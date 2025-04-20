Гаджи Рабаданов прокомментировал победу над Марком Диакези на турнире PFL 3

Известный российский легковес, выступающий в лёгком дивизионе лиги PFL, Гаджи Рабаданов дал комментарий по поводу своей победы в четвертьфинальном поединке Гран-при легковесов над конголезцем Марком Диакези.

«Я не удивлён, что вырубил экс-бойца UFC. Я могу победить любого парня из любой лиги мира. Я считаю себя одним из лучших легковесов мира. Вы и сами видите это в моих боях», — сказал Рабаданов во время пресс-конференции после турнира PFL 3.

Напомним, 19 апреля состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 3, где Рабаданов одержал победу нокаутом в первом раунде над Диакези всего за 32 секунды, отправив его в нокаут.