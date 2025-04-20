Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджи Рабаданов прокомментировал победу над Марком Диакези на турнире PFL 3

Гаджи Рабаданов прокомментировал победу над Марком Диакези на турнире PFL 3
Комментарии

Известный российский легковес, выступающий в лёгком дивизионе лиги PFL, Гаджи Рабаданов дал комментарий по поводу своей победы в четвертьфинальном поединке Гран-при легковесов над конголезцем Марком Диакези.

«Я не удивлён, что вырубил экс-бойца UFC. Я могу победить любого парня из любой лиги мира. Я считаю себя одним из лучших легковесов мира. Вы и сами видите это в моих боях», — сказал Рабаданов во время пресс-конференции после турнира PFL 3.

Напомним, 19 апреля состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 3, где Рабаданов одержал победу нокаутом в первом раунде над Диакези всего за 32 секунды, отправив его в нокаут.

Материалы по теме
Чемпион в здании! Рабаданов переехал болтливого соперника за 32 секунды
Чемпион в здании! Рабаданов переехал болтливого соперника за 32 секунды
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android