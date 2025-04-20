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Хамзат Чимаев отреагировал на перенос анонса боя с дю Плесси

Хамзат Чимаев отреагировал на перенос анонса боя с дю Плесси
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Известный непобеждённый средневес UFC Хамзат Чимаев опубликовал комментарий под новостью о том, что анонс его поединка с действующим чемпионом в этом дивизионе, южноафриканцем Дрикусом дю Плесси переносится на неопределённый срок из-за травмы, которую получил Дрикус во время тренировочного процесса.

«Этот парень – самая большая чушь», — написал Хамзат Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в средней весовой категории, австралийцем Робертом Уиттакером.

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