Хамзат Чимаев отреагировал на перенос анонса боя с дю Плесси

Известный непобеждённый средневес UFC Хамзат Чимаев опубликовал комментарий под новостью о том, что анонс его поединка с действующим чемпионом в этом дивизионе, южноафриканцем Дрикусом дю Плесси переносится на неопределённый срок из-за травмы, которую получил Дрикус во время тренировочного процесса.

«Этот парень – самая большая чушь», — написал Хамзат Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в средней весовой категории, австралийцем Робертом Уиттакером.