Кайо Борральо готов подраться с Хамзатом Чимаевым за временный титул UFC

Один из ведущих проспектов среднего дивизиона UFC, бразилец Кайо Борральо заявил о готовности провести бой с непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым.

«UFC, вы знаете кому звонить. Временный пояс?» — написал Борральо у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, накануне стало известно, что всеми ожидаемый анонс боя Чимаева за титул с действующим чемпионом в средней весовой категории Дрикусом дю Плесси перенесён на неопределённый срок из-за травмы, которую получил Дрикус во время тренировочного процесса.

Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера. Что касается Борральо, то он свой предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и победил там единогласным решением судей Джареда Каннонье.