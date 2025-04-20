Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кайо Борральо готов подраться с Хамзатом Чимаевым за временный титул UFC

Кайо Борральо готов подраться с Хамзатом Чимаевым за временный титул UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Один из ведущих проспектов среднего дивизиона UFC, бразилец Кайо Борральо заявил о готовности провести бой с непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым.

«UFC, вы знаете кому звонить. Временный пояс?» — написал Борральо у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, накануне стало известно, что всеми ожидаемый анонс боя Чимаева за титул с действующим чемпионом в средней весовой категории Дрикусом дю Плесси перенесён на неопределённый срок из-за травмы, которую получил Дрикус во время тренировочного процесса.

Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера. Что касается Борральо, то он свой предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и победил там единогласным решением судей Джареда Каннонье.

Материалы по теме
Рейтинг UFC становится всё более странным. А как он вообще устроен?
Рейтинг UFC становится всё более странным. А как он вообще устроен?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android