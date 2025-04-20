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Список участников турнира PFL 4

Список участников турнира PFL 4
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1 мая в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 4, где главным событием шоу станет бой в полутяжёлом весе между Филом Дэвисом и Робом Уилкинсоном.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Полутяжёлый вес: Фил Дэвис – Роб Уилкинсон
Тяжёлый вес: Валентин Молдавский – Сергей Билостенный
Полутяжёлый вес: Карл Мур – Антонио Карлос Джуниор
Полутяжёлый вес: Карл Альбректссон – Симеон Пауэлл

Предварительный кард

Тяжёлый вес: Александр Романов – Тимоти Джонсон
Тяжёлый вес: Олег Попов – Линтон Васселл
Полутяжёлый вес: Марсело Нунес – Салливан Коли
Тяжёлый вес: Родриго Насименто – Абрахам Бэбли
Полутяжёлый вес: Алекс Полицци – Рафаэл Шавьер

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