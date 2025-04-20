Список участников турнира PFL 4

1 мая в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 4, где главным событием шоу станет бой в полутяжёлом весе между Филом Дэвисом и Робом Уилкинсоном.
Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Полутяжёлый вес: Фил Дэвис – Роб Уилкинсон
Тяжёлый вес: Валентин Молдавский – Сергей Билостенный
Полутяжёлый вес: Карл Мур – Антонио Карлос Джуниор
Полутяжёлый вес: Карл Альбректссон – Симеон Пауэлл
Предварительный кард
Тяжёлый вес: Александр Романов – Тимоти Джонсон
Тяжёлый вес: Олег Попов – Линтон Васселл
Полутяжёлый вес: Марсело Нунес – Салливан Коли
Тяжёлый вес: Родриго Насименто – Абрахам Бэбли
Полутяжёлый вес: Алекс Полицци – Рафаэл Шавьер