Список участников турнира PFL 4

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1 мая в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 4, где главным событием шоу станет бой в полутяжёлом весе между Филом Дэвисом и Робом Уилкинсоном.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Полутяжёлый вес: Фил Дэвис – Роб Уилкинсон

Тяжёлый вес: Валентин Молдавский – Сергей Билостенный

Полутяжёлый вес: Карл Мур – Антонио Карлос Джуниор

Полутяжёлый вес: Карл Альбректссон – Симеон Пауэлл

Предварительный кард

Тяжёлый вес: Александр Романов – Тимоти Джонсон

Тяжёлый вес: Олег Попов – Линтон Васселл

Полутяжёлый вес: Марсело Нунес – Салливан Коли

Тяжёлый вес: Родриго Насименто – Абрахам Бэбли

Полутяжёлый вес: Алекс Полицци – Рафаэл Шавьер