Назван соперник Руслана Проводникова на бой 7 июня в Красноярске

41-летний экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников вернётся на ринг после девятилетнего перерыва 7 июня в Красноярске, где во второй раз сразится с легендарным 51-летним мексиканским экс-чемпионом мира Хосе Луисом Кастильо. Об этом сообщает официальный аккаунт бойцовской лиги «Сокол» в социальных сетях.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в далёком 2014 году в Москве, где победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Проводников. Для Кастильо этот бой стал последним в карьере, после чего он 11 лет отсутствовал в ринге.

Что касается Проводникова, то он после боя с Кастильо успел провести ещё три поединка и в двух из них потерпел поражения в конкурентных противостояниях с Джоном Молиной и Лукасом Матиссе.