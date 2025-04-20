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Кайо Борральо: Хамзат согласился на бой

Кайо Борральо: Хамзат согласился на бой
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Бразильский средневес UFC Кайо Борральо заявил о том, что непобеждённый российский топовый боец среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев ответил согласием на проведение боя с ним.

«Хамзат согласился. Единственное, что имеет смысл — временный пояс. Этот бой будет круче, чем его возможный бой с Дрикусом. Запомните мои слова», — написал Борральо у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, ранее ожидалось, что Чимаев проведёт бой против чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси, но тот получил травму во время тренировочного процесса, из-за чего анонс их поединка был отложен на неопределённое время.

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