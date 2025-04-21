«Ему могут поступить предложения». Герман Титов прокомментировал прощальный бой Ковалёва

Глава промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов дал комментарий по поводу прощального поединка экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва, который 18 апреля в Челябинске победил техническим нокаутом в седьмом раунде немца Артура Манна и объявил о завершении карьеры.

«Сергей Ковалёв провёл очень яркий, хороший бой на высоком уровне, и, конечно, ему могут поступить предложения и идеи о следующих поединках. Может быть, даже и на условиях, которые вызовут у Ковалёва желание вернуться. Но я думаю, что всё‑таки Сергей уже поставил хорошую точку в карьере профессионального боксёра и возвращаться ему не нужно. Всё‑таки уже возраст.

Свою дальнейшую роль должен выбирать только сам Сергей. Его будущая деятельность может вообще не быть связана с боксом. Если он останется в боксе — на любой роли, тренера, менеджера, аналитика на ТВ — думаю, он смог бы передать свой успешный, большой опыт», — приводит слова Титова «Матч ТВ».