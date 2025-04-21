Бивол объяснил отказ от обязательного поединка с Бенавидесом

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил отказ от титула WBC и поединка с обязательным претендентом американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Не то чтобы я отказался от защиты титула. У нас есть планы с Саудовской Аравией вести дальше карьеру, и Саудовская Аравия заинтересована в другом бое. В то же время и нам больше интересно вести дела с ней», — приводит слова Бивола издание «Советский спорт».

Ранее Бивол высказался о сроках возвращения на ринг. Ожидается, что россиянин выступит не раньше ноября.

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